BURDUR ABD'den getirilerek karantinaya alınanlar evlerine gönderildi - Son Dakika

BURDUR ABD'den getirilerek karantinaya alınanlar evlerine gönderildi

ABD'den getirilerek karantinaya alınanlar evlerine gönderildiABD'den koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra Burdur'da karantinaya alınan 146 vatandaş, evlerine gönderildi.

ABD'den getirilerek karantinaya alınanlar evlerine gönderildi

ABD'den koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra Burdur'da karantinaya alınan 146 vatandaş, evlerine gönderildi.

Sağlık Bakanlığı'nın yurtlarda kalan vatandaşların 14 gün karantina sürelerinin tamamlanmasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan çıkışlarının 23 Mayıs 2020 tarihine kadar tamamlanması kararının ardından 17 Mayıs günü ABD'den uçakla Antalya'ya, oradan da otobüslerle Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesindeki Fereli Sinan Efendi Yurdu'na getirilerek karantinaya alınan 146 vatandaş, bu sabah 10 otobüsle 16 ayrı kente gönderildi.

Yurttan ayrılan vatandaşlara Burdur'un yöresel lezzeti ceviz ezmesiyle Orman İşletme Müdürlüğü tarafından lavanta ve fıstık çamı fidanı hediye edildi. Yurttan ayrılan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm bakanlara teşekkür etti.

BURDUR ABD'den getirilerek karantinaya alınanlar evlerine gönderildi

Amerika Birleşik Devletleri, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 11:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR ABD'den getirilerek karantinaya alınanlar evlerine gönderildi - Son Dakika

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