BURDUR Acı biber yedi, fenomen oldu - Son Dakika

BURDUR Acı biber yedi, fenomen oldu

Acı biber yedi, fenomen olduBurdurlu kebap ustası Aliihsan Karabacak (57), geçen yıl arkadaşlarının şaka yapmak için yedirdiği acı biberi yerken çekilen videosunun sosyal medyada paylaşılmasından sonra tüm Türkiye'de tanındı.

Acı biber yedi, fenomen oldu

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Burdurlu kebap ustası Aliihsan Karabacak (57), geçen yıl arkadaşlarının şaka yapmak için yedirdiği acı biberi yerken çekilen videosunun sosyal medyada paylaşılmasından sonra tüm Türkiye'de tanındı. Aynı zamanda yerel sanatçı olan Karabacak, söz ve müziği kendisine ait 'Biber' adlı şarkı yaparak klip çekti.

Burdur'da bir restoranda kebap ustası Aliihsan Karabacak'a, arkadaşları şaka yapmak için acı biber yedirdi. Biberi iştahla yiyen Karabacak, acılığı karşısında 'Erkeklik yok' sözü ile sosyal medyada fenomen oldu. Karabacak'ın biber yerken çekilen videosu sosyal medya hesaplarında 10 milyonun üzerinde görüntülendi.

Aynı zamanda yerel sanatçı olan ve kendisine ait 28 arabesk ve fantazi türü bestesi olan Karabacak, söz ve müziği kendisine ait 'Biber' adlı şarkısına Tefenni ve Yeşilova ilçelerinde beş günde klip çekti. Karabacak, acı biber yediği klibin sonunda Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'ne kendisini atarak, acının etkisinden kurtulmaya çalıştı.

Burdur'da 30 yıldan fazla kebap ustası olarak çalıştığını söyleyen Karabacak, "Geçen yıl arkadaşlarım bana acı biberle şaka yaptı. Bunu da videoya çekip sosyal medyada paylaşmışlar. Biber öylesine acı ki, dünya şaştı. Video 10 milyonun üzerinde görüntülendi. Aynı zamanda yerel sanatçıyım. Arabesk ve fantazi şarkılar söylüyorum. Bu olay üzerine sözü ve müziği kendime ait 'Biber' isimli bir şarkı yaptım. Buna Tefenni ve Yeşilova'da klip çektik. Klip çekimleri beş gün sürdü. Youtube kanalımda paylaştığım klibim büyük ilgi gördü" diye konuştu.

Şarkı söylemenin duygu işi olduğunu söyleyen Karabacak, "İlkokul çağlarında müzik merakım başladı Herkes ders yaparken öğretmenim bana 'Sen ders çalışma, şarkı söyle' derdi. Daha sonra kebap ustası olarak çalışmaya başladım ama müzikten kopamadım. Son birkaç yıldır hem mesleğimi sürdürürken hem de müzik üzerine yoğunlaştım" diye konuştu.

Türkiye, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 11:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR Acı biber yedi, fenomen oldu - Son Dakika
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