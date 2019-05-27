Son Dakika Haberleri: BURDUR AK PARTİ'DEN 27 MAYIS AÇIKLAMASI

BURDUR AK PARTİ'DEN 27 MAYIS AÇIKLAMASI

1 saat önce

AK Parti Burdur İl Başkanlığı tarafından eski Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmeleri nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Burdur İl Başkanlığı tarafından eski Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmeleri nedeniyle basın açıklaması yapıldı.
İl Başkanlığı önünde yapılan basın açıklamasını okuyan Kadın Kolları Başkanı Serpil Ekinci, Türk milletini tepeden dizayn etmeye çalışan toplum mühendisliğinin temellerinin, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olma özelliğini taşıyan 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi ile atıldığını söyledi.
Ekinci, Vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs Darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak; demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanettir. Seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihimizde silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs Darbesi, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açmıştır dedi.
Milletin iradesini hiçe sayan cuntacı zihniyetin, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklayıp Yassıada'da hukuk dışı yargılamaların ardından darağacına gönderdiğini aktaran Serpil Ekinci, Mahkeme Başkanı Salim Başol'un 'Sizleri buraya tıkan irade böyle istiyor' sözleri hukuksuz yargılamaların apaçık yaşandığı bu dönemleri tarihe kara bir sayfa olarak işlemiştir. Üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmesine rağmen 27 Mayıs Darbesi'nin benzer senaryosu 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrar karşımıza çıkarılsa da milletimiz vakur duruşuyla bu kez bu oyuna izin vermemiştir. Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız. 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz diye konuştu.
BURDUR AK PARTİ'DEN 27 MAYIS AÇIKLAMASI
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:10 Kaynak: DHA
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