Burdur AK Parti'den 28 Şubat Açıklaması

Ak Parti'den 28 Şubat açıklamasıAK Parti Burdur İl Başkanlığı tarafından 28 Şubat 1997'de gerçekleştirilen post modern darbenin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Ak Parti'den 28 Şubat açıklaması



AK Parti Burdur İl Başkanlığı tarafından 28 Şubat 1997'de gerçekleştirilen post modern darbenin yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, MHP İl Başkanı Hikmet Ökte, Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı AK Partili Deniz Kurt ile partililer ve vatandaşlar katıldı. Toplanan grup adına basın açıklamasını AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Önder Çeliker okudu.



Çeliker, Türkiye Cumhuriyeti'nin 28 Şubat 1997 tarihinde 'Demokrasiye balans ayarı' bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini söyledi. Çeliker, Yıllar önce bugün demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin 1000 yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir. İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altına almaya yönelik gerçekleştirilen post modern darbe sonrası siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümler onarılması güç değişimlere neden olmuştur dedi.



Darbecilerin 28 Şubat'ta meşru bir iktidara karşı 12 Eylül'de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulunduklarını aktaran Önder Çeliker, Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. Siyaseti bir araç olarak kullanarak toplumsal düzeni, özgürlükler ve demokrasi üzerine değil korku ve dayatmalar üzerine kurdular. Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp ideolojik zulümleriyle insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler. Demokrasi faciası yaşanan Türkiye'de dini inançları gerekçesiyle eğitim ve çalışma hakları başta olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarından yoksun bırakılan bir nesil toplumsal hayatın dışına çıkartıldı. İnançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınlarımız bu nedenle bedel ödedi, çok acılar çekti. Bugün gözyaşları dindi, yaralar kapandı ancak izleri asla silinmedi diye konuştu.



AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi de Bütün darbe kalkışmalarına karşı demokrasiyi savunmaya, milli iradeyi savunmaya devam edeceğiz dedi.



Açıklamaya katılanlar ellerinde '28 Şubat milletin kendisine, değerlerine ve inançlarına karşı yapılan bir darbedir', 'Okul kapılarında, milletin meclisinde kırılan onurlardır', 'Darbe bir insanlık suçudur', '28 Şubat demokrasiye balans ayarı kılıfıyla millete yapılan darbedir' yazılı pankartlar taşıdı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Sosyal Medyadan İntihar Mektubu Paylaşan Genç, İlaçla Yaşamına Son Verdi

Ahmet Davutoğlu, Yanında Dikkat Çeken 2 İsimle Erbakan'ın Kabrini Ziyaret Etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Ailelere Ücretsiz Olarak Patates ve Soğan Dağıtımına Başladı

Vergi Daireleri Bugün 21.00'e Kadar Açık Olacak