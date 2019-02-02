Son Dakika Haberleri: Burdur Alkollü Sürücü Kırmızı Işıkta Duran Otomobile Çarptı 6 Yaralı

Burdur Alkollü Sürücü Kırmızı Işıkta Duran Otomobile Çarptı 6 Yaralı

1 saat önce

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı 6 yaralıBurdur'da alkollü sürücünün kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı 6 yaralı

Burdur'da alkollü sürücünün kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. M.C.'nin (32) kullandığı 15 AAC 678 plakalı otomobil kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Arlı'nın (23) kullandığı 15 DM 982 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücülerle birlikte ışıkta bekleyen otomobildeki Efza Özdoğan (16), Melih Can Ünüvar (14), Zehra Ünüvar (36) ve Hamit Mamaklı (24) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Sürücü M.C.'nin yapılan muayenesinde 2.30 promil alkollü olduğu belirlendi. M.C.'nin ehliyetine ikinci defa alkollü araç kullanmaktan dolayı iki yıl süreyle el konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:26 Kaynak: DHA

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