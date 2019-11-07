Son Dakika Haberleri: Burdur ambulans domuza, arkasındaki otomobil de ambulansa çarptı 3 yaralı-ek
Son Dakika Güncel Burdur ambulans domuza, arkasındaki otomobil de ambulansa çarptı 3 yaralı-ek

Burdur ambulans domuza, arkasındaki otomobil de ambulansa çarptı 3 yaralı-ek

6 saat önce

BURDUR Ambulans domuza, arkasındaki otomobil de ambulansa çarptı 3 yaralı-EK.

BURDUR Ambulans domuza, arkasındaki otomobil de ambulansa çarptı 3 yaralı-EK

Burdur ambulans domuza, arkasındaki otomobil de ambulansa çarptı 3 yaralı-ek

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:41 Kaynak: DHA
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