Burdur ambulans domuza, arkasındaki otomobil de ambulansa çarptı 3 yaralı-ek
6 saat önce
BURDUR Ambulans domuza, arkasındaki otomobil de ambulansa çarptı 3 yaralı-EK.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:41 Kaynak: DHA
BURDUR Ambulans domuza, arkasındaki otomobil de ambulansa çarptı 3 yaralı-EK
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