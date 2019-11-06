Son Dakika Haberleri: Burdur ambulans domuza, peşindeki otomobil de ambulansa çarptı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Burdur ambulans domuza, peşindeki otomobil de ambulansa çarptı: 3 yaralı

Burdur ambulans domuza, peşindeki otomobil de ambulansa çarptı: 3 yaralı

6 saat önce

Ambulans domuza, peşindeki otomobil de ambulansa çarptı: 3 yaralıBURDUR'un Karamanlı ilçesi yakınlarında hasta taşıyan ambulans önüne çıkan domuza, hastanın yakınlarının bulunduğu otomobil ise ambulansa çarptı.

Ambulans domuza, peşindeki otomobil de ambulansa çarptı: 3 yaralı

BURDUR'un Karamanlı ilçesi yakınlarında hasta taşıyan ambulans önüne çıkan domuza, hastanın yakınlarının bulunduğu otomobil ise ambulansa çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaban domuzu ise telef oldu.

Çavdır ilçesinde rahatsızlanan Fevzi Çağatay çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilmek üzere yola çıkarıldı. Çağatay'ın yakınları da otomobille ambulansı arkasına takıldı. Saat 21.00 sıralarında Karamanlı ilçesi Kılçan köyü yol ayrımına gelindiğinde, yola aniden yaban domuzu çıktı. Okan Çelik'in kullandığı 15 SK 985 plakalı ambulans domuza, Fevzi Çağatay'ın yakınlarının bulunduğu Süleyman Özsaygılı (19) idaresindeki 07 D 1116 plakalı otomobil de ambulansa arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Süleyman Özsaygılı, Gülistan Çağatay (43) ve Ertan Çağatay (22) yaralandı. Yaban domuzu ise telef oldu.

Kazanın ardından ambulansta bulunan sağlık ekipleri, olay yerine gelen sağlık ekipleriyle birlikte araçtaki yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Telef olan domuzun kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Diğer yandan Karamanlı Kaymakamı Adem Topaca ve Belediye Başkan vekili Hüseyin Balar da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Burdur ambulans domuza, peşindeki otomobil de ambulansa çarptı: 3 yaralı

Karamanlı, Yaban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:05 Kaynak: DHA
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