Burdur-Antalya kara yolunda trafik kontrollü sağlanıyor - Son Dakika

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Burdur-Antalya kara yolunda trafik kontrollü sağlanıyor
6 saat önce
Burdur-Antalya kara yolunda yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:54 Kaynak: AA
Burdur- Antalya kara yolunda yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Sabah saatlerinden itibaren Burdur'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kurna rampaları mevkisinde ulaşımda aksalamalar yaşanıyor.
Kar yağışından dolayı kapanan yolda yaklaşık 7-8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.
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