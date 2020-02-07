Burdur-Antalya kara yolunda trafik kontrollü sağlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur-Antalya kara yolunda trafik kontrollü sağlanıyor - Son Dakika

Burdur-Antalya kara yolunda trafik kontrollü sağlanıyor

6 saat önce

Burdur-Antalya kara yolunda yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Burdur-Antalya kara yolunda trafik kontrollü sağlanıyor, System.String[]

Burdur- Antalya kara yolunda yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Sabah saatlerinden itibaren Burdur'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kurna rampaları mevkisinde ulaşımda aksalamalar yaşanıyor.

Kar yağışından dolayı kapanan yolda yaklaşık 7-8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

Antalya, Burdur, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalyaspor'un ismi, Fraport TAV Antalyaspor olarak değişiyor
İBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 02:46:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur-Antalya kara yolunda trafik kontrollü sağlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]