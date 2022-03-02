Burdur-Antalya ve Burdur- Ankara karayolu kar nedeniyle kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Burdur-Antalya ve Burdur- Ankara karayolu kar nedeniyle kapandı

02.03.2022 22:59
Burdur-Antalya ve Burdur- Ankara karayolu kar nedeniyle kapandı

BURDUR'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Burdur-Antalya ve Burdur- Ankara karayolu ulaşıma kapandı.

BURDUR'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Burdur- Antalya ve Burdur- Ankara karayolu ulaşıma kapandı.

Meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısı yaptığı Burdur'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezi ile Burdur- Antalya, Burdur- Ankara ve Burdur- Fethiye karayollarında etkili oldu. Karayolları ekiplerinin müdahalesine rağmen Kurna rampaları ve Antalya Kavşağı'nda kayan kamyonlar nedeniyle trafik akışı durdu. Burdur-Antalya, Burdur-Ankara, Burdur-Fethiye karayolları trafiğe kapandı. Kent merkezinde de kar yağışı nedeniyle küçük çaplı maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Kar yağışının en çok çocukları mutlu etti. Kar yağışına rağmen sokaklara çıkan çocuklar kartopu oynadı, kayaklarla kaydı.BURDUR'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Bu arada yoğun kar yağışı nedeniyle Burdur il genelinde eğitime perşembe günü ara verildi.


Burdur-Antalya ve Burdur- Ankara karayolu kar nedeniyle kapandı
Burdur-Antalya ve Burdur- Ankara karayolu kar nedeniyle kapandı
Burdur-Antalya ve Burdur- Ankara karayolu kar nedeniyle kapandı
Burdur-Antalya ve Burdur- Ankara karayolu kar nedeniyle kapandı
YORUMLAR
500
Yola çıkanlar dikkat! Kar yağışı nedeniyle Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kapandı Yola çıkanlar dikkat! Kar yağışı nedeniyle Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kapandı DENİZLİ'Yİ ANTALYA VE MUĞLA'YA BAĞLAYAN KARAYOLU 'KAR' NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI DENİZLİ'Yİ ANTALYA VE MUĞLA'YA BAĞLAYAN KARAYOLU 'KAR' NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI

Antalya, Ankara, Burdur, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Burdur-Antalya ve Burdur- Ankara karayolu kar nedeniyle kapandı - Son Dakika


Son Dakika
22:39 Beşiktaş Türkiye Kupası'ndan elendi, Kayserispor yarı finale yükseldi
22:28 5 il kara teslim oldu! Eğitime 1 gün ara verildi
22:25 Yola çıkanlar dikkat! Kar yağışı nedeniyle Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kapandı
22:20 1 sene daha oynayacak! Burak Yılmaz'ın futbolu bırakacağı takım belli oldu
22:15 Bu gece yarısı yapılacak zam öncesi akaryakıt istasyonları doldu taştı
21:51 Daha fazla dayanamadı! Rus milyarder Chelsea'yi satma kararı aldı
21:11 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybetti, 56 bin 780 yeni vaka tespit edildi
20:57 Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu'nun transferine onay çıktı! Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor
20:54 Rusya Savunma Bakanlığı "498 askerimiz öldü" derken Ukrayna 6 bin olarak açıklamıştı
20:20 Volkan Demirel'in küfür etmesi Sivassporlu Ziya Erdal'ı sinirlendirdi: Oyuncu şu an galibiyeti kutlayacağına içeride ağlıyor, ağrına gitmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 23:05:22. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur-Antalya ve Burdur- Ankara karayolu kar nedeniyle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement