Son Dakika Haberleri: BURDUR Antikacı daha önce de soyulmuş
Son Dakika Güncel Haber

BURDUR Antikacı daha önce de soyulmuş

1 saat önce

Antikacı daha önce de soyulmuşBurdur Otogarı'nda geçen pazar günü hırsız giren antikacının 15 ay önce de soyulduğu ortaya çıktı.

Antikacı daha önce de soyulmuş
Burdur Otogarı'nda geçen pazar günü hırsız giren antikacının 15 ay önce de soyulduğu ortaya çıktı. İş yerinin sahibinin eşi Müzeyyen Dinçer, Birçok değerli antika eşyamız çalındı. Zararımız yaklaşık 150 bin lira dedi.
Burdur Otogarı'nda bulunan ve birkaç ay önce faaliyetine son veren antikacı dükkanına 23 Haziran'da kapının kilitlerini demir makasıyla kırarak giren hırsız ya da hırsızlar, içerideki bazı antika eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
İş yerinin sahibinin eşi Müzeyyen Dinçer, eşinin yaklaşık 6 ay önce bir suçtan dolayı cezaevine girdiğini belirterek, bundan dolayı iş yerlerinin kapalı olduğunu, bunu bilen kişi ya da kişilerin bu olayı gerçekleştirdiğini savundu. Müzeyyen Dinçer, Burayı 2 yıl önce açtık. Eşim cezaevine girince kapatmak zorunda kaldık. Yaklaşık 1.5 ay önce hırsızlık olmuştu. 23 Haziran Pazar günü kapının kilitleri demir makasıyla kesilerek ikinci bir hırsızlık olayı daha oldu. Otogarın güvenlik kameraları tamirat ve tadilat nedeniyle devre dışıydı. Bunu bilen kişi ya da kişilerin hırsızlığı gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Birçok değerli antika eşyamız çalındı. Zararımız yaklaşık 150 bin lira dedi.
Müzeyyen Dinçer, iki olayı da aynı kişilerin gerçekleştirdiğini düşündüklerini belirtti.
BURDUR Antikacı daha önce de soyulmuş
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:21 Kaynak: DHA
Burdur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB'nin resmi Twitter hesabı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından sessizliğini bozdu! AK Partili vekilden TRT'ye "Osman Öcalan" tepkisi: Mikrofon uzatamaz İş yapmak için buluştuğu Mısırlı genç, 20 bin dolarını böyle çaldı Ekrem İmamoğlu, mesaisine başladı: Prensiplerden vazgeçilmemesi için talimatım var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 15:00:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BURDUR Antikacı daha önce de soyulmuş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]