BURDUR Asker uğurlamada sosyal mesafe unutuldu - Son Dakika

Asker uğurlamada sosyal mesafe unutuldu

Burdur otogarında asker uğurlamaya gelen bazı vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

Vatani görevini yapmak için askeri birliklerine gitmek üzere memleketlerinden ayrılan gençler, aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı. Uğurlama nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk oluştu. Polis ekiplerinin sosyal mesafeye uyulması konusunda sürekli anons yapmasına ve vatandaşları uyarmasına rağmen birçok vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi.