Son Dakika Haberleri: Burdur babalar boş pusetlerle yarıştı
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Burdur babalar boş pusetlerle yarıştı

1 saat önce

Babalar boş pusetlerle yarıştıBurdur'da düzenlenen yarışmada babalar boş pusetlerle birinci olmak için ter döktü.

Babalar boş pusetlerle yarıştı

Burdur'da düzenlenen yarışmada babalar boş pusetlerle birinci olmak için ter döktü.

Burdur'da 1-7 Ekim Dünya Emzirme Günü etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü İstasyon Caddesi'nde stant açarak annelere emzirmenin önemini anlatan bilgilendirme broşürleri dağıttı. Etkinlik kapsamında düzenlenen ve babaların boş bebek pusetleriyle girdiği yarışta renkli anlar yaşandı. Babalar birinci olmak için ter dökerken izleyenler kahkahaya boğuldu.

Yarışmada dereceye girenlere İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Sevinç Sütlü tarafından madalya verildi.

Burdur babalar boş pusetlerle yarıştı

İl Sağlık Müdürlüğü, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:23 Kaynak: DHA
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