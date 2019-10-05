Burdur babalar boş pusetlerle yarıştı

Babalar boş pusetlerle yarıştı

Burdur'da düzenlenen yarışmada babalar boş pusetlerle birinci olmak için ter döktü.

Burdur'da 1-7 Ekim Dünya Emzirme Günü etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü İstasyon Caddesi'nde stant açarak annelere emzirmenin önemini anlatan bilgilendirme broşürleri dağıttı. Etkinlik kapsamında düzenlenen ve babaların boş bebek pusetleriyle girdiği yarışta renkli anlar yaşandı. Babalar birinci olmak için ter dökerken izleyenler kahkahaya boğuldu.

Yarışmada dereceye girenlere İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Sevinç Sütlü tarafından madalya verildi.