Burdur bakan yardımcısı erdil dağda 600'ün altında terörist kaldı

Bakan Yardımcısı Erdil Dağda 600'ün altında terörist kaldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Bugün dağdaki terörist sayısı 600'ün altına indi. Bir zamanlar 12- 15 binli rakamlar konuşuluyordu. İçeride, dağda 600'ün altında terörist kaldı dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, bakanlığının uygulamaya geçirdiği İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında geldiği Burdur'da ilgili kurumlarla toplantı düzenledi. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Yardımcısı Erdil, İçişleri Bakanlığı olarak kamu güvenliği, huzur ve düzenini vatandaş memnuniyeti odaklı olarak sürdürdüklerini söyledi. Erdil, Bugün malum Türkiye Cumhuriyeti devleti yaşadığımız coğrafyada uluslararası güç oyunları ile örgütlenen çok yüksek bir stres var. Böyle bir stresin coğrafyasında yaşıyoruz. Bu coğrafyada güçlü olmak, daha çok çalışmak ve daha yüksek bir kapasiteyle güvenliğin, asayişin, huzurun sağlanması istikametinde çalışmaların yoğunlaştırılması lazım dedi.

'TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ BİR EŞİĞE GELDİ'

Türkiye'nin bu yönde önemli bir mesafe aldığını vurgulayan Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Son mesafesi Güneydoğu'muzdaki güven, istikrar ve asayişin sağlanması istikametinde. Orada örgütlenmiş terör grupları ve orada tasarlanmak istenen terör koridorunu önlemek ve ona ilişkin sürdürdüğümüz Barış Pınarı Harekatı operasyonudur. Bu, bu coğrafyada oluşturulan uluslararası streslerden bir tanesiydi ve onu çözmeye yönelik yapılan operasyondu ve o operasyonu beraber yaşıyoruz, görüyoruz. Çok şükür Türkiye o konuda önemli bir gelişme kaydetti ve önemli bir noktaya gidiyoruz. Türkiye terörle mücadelede önemli bir eşiğe geldi. Çok ciddi bedeller ödedik ancak önemli bir eşiğe geldik. Bu eşik de şüphesiz özellikle 10 yılı aşkın bir süredir Türkiye'nin yönetimi, siyasal yönetimi, iktidarı daha özgür ve daha egemen bir duruş sergileyerek, bölgedeki terörle mücadele ederek, bölgede istikrarın sağlanmasına ilişkin çok ciddi kazanımlar ortaya koydu çok şükür. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, duruşu ve olaylara bütüncül yaklaşımı, bakışı çok önemli rol oynamıştır. Bugün önemli bir eşikteyiz. Bu eşiği aşacağımıza inanıyoruz diye konuştu.

'12- 15 BİNLİ RAKAMLAR KONUŞULUYORDU'

Bu çalışmalar ve bu ödenen bedellerin tekrar geriye dönmeyeceğini aktaran Tayyip Sabri Erdil, şöyle devam etti

Türkiye buna müsaade etmeyecektir. Terörle mücadelede oluşturduğu kapasite, mücadele azmi, idari tedbirler ve terörizmin etkisiz hale getirilmesi için yapılan hem sahadaki operasyonlar, idari tedbirler aynı kapasiteyle devam edecektir. Bu konuda Sayın Bakanımızın enerjisi, yüksek kapasitesi, potansiyeli, Doğu ve Güneydoğu'daki terör operasyonlarımızda çok yüksek bir başarıyı ortaya koydu. Bugün dağdaki terörist sayısı 600'ün altına indi. Bir zamanlar 12- 15 binli rakamlar konuşuluyordu. İçeride, dağda 600'ün altında terörist kaldı. Bu bölgede de çok yoğun operasyonlar var. İzliyorsunuz. Bunun dışarıdaki desteği de önümüzdeki süreçte kesildikten sonra çok büyük bir psikolojik dağılmayla çok uzun süredir yaşadığımız PKK terör örgütüyle ilgili sorunumuzu inşallah çözümlemiş olacağız.

Erdil, PKK, PYD, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele edildiğini ve çok ciddi bir eşiğe taşındığını da kaydetti.

'TRAFİK KAZALARINDA YÜZDE 11- 12 AZALMA OLDU'

Trafikte küçük küçük dokunuşlarla, geçen 15 yıl içinde sürdürülen küçük ama çok güzel sonuçlar üreten kampanyalarla Türkiye'de ölümlü trafik kazalarını yüzde 28 azaltıldığına da değinen İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Toplam trafik kazalarında yüzde 11- 12 civarında azalma oldu. Maalesef Türkiye'deki trafik kazaları dünya standartlarının üstünde. Ama bu önlemlerle önümüzdeki bir iki yıl içerisinde, 2023'te dünya standartlarının altına indireceğiz. Çalışmalarımızı bu istikamette sürdürüyoruz dedi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin operasyonların çok yoğun şekilde takip ettiklerinden bahseden Bakan Yardımcısı Erdil, şöyle dedi

İçişleri Bakanlığı 2018 yılı içerisinde 91 bin uyuşturucu operasyonu takibi yaptı. 2019'un rakamları da ilk 9-9.5 aylık rakamlar aşağı yukarı o civarda. Bu süre içerisinde uyuşturucuyla ilgili malzeme ve materyaller, eroin, esrar, kimyasal, sentetik uyuşturucular gibi çok değişik malzemeler var. Bu malzemelerin toplanıp imha edilmesinde Kıta Avrupası'nın bir yılda topladığı malzemelerin biz bir yılda iki katını topladık. Sadece Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak 2018 yılında 20 tona yakın eroin imha edildi, 40 bin ton civarında esrar ve miktarını ölçemediğimiz sentetik uyuşturucu imha edildi. Uyuşturucu, terör kadar önemli, terörden daha fazla kayıp verdiğimiz önemli bir sorun. Uyuşturucuyla mücadelenin kapasitesi artarak devam edecek. Uyuşturucu aynı zamanda Türkiye'de PKK terörünü finanse eden bir araç. Aynı zamanda gençlerimizin geleceği için bir tehdit. Onu da çok şükür yönetilebilir bir noktaya taşıdık ve yine huzur ve asayişle ilgili operasyonlarımız, hırsızlık, mala karşı işlenen suçlarda ve yağmalama ile ilgili suçlarda da takiplerimiz devam ediyor. Onlara ilişkin de bekçilik müessesesini geliştirip, emniyet güçlerimizin kapasitesini artırarak, emniyetin insan kaynakları kapasitesini, sayısını artırarak, yakın takip operasyonlarını artırarak önemli bir noktaya getirdik ve çok şükür İçişleri Bakanlığı olarak illerdeki Valilerimiz, Kaymakamlarımız, merkezde Sayın Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere ortaya konan enerjiyle, çalışma kapasitesiyle bugün içerdeki huzurumuz, güvenliğimiz önemli ve güzel bir noktaya geldi.