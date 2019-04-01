Son Dakika Haberleri: Burdur Balkonda Çalışırken Akıma Kapılıp Öldü

Burdur Balkonda Çalışırken Akıma Kapılıp Öldü

27 dakika önce

Burdur'da inşaat halindeki binanın balkonunda korkuluk montajı yaparken, elektrik tellerine temas ederek akıma kapılan Muammer İnci (56) yaşamını yitirdi.

Burdur'da inşaat halindeki binanın balkonunda korkuluk montajı yaparken, elektrik tellerine temas ederek akıma kapılan Muammer İnci (56) yaşamını yitirdi. Olay, saat 10.00 sıralarında Menderes Mahallesi Ortayol Caddesi'ndeki üç katlı inşaatın en üst katında meydana geldi. Balkonda alüminyum korkuluk montajı yapan Muammer İnci, elindeki malzemenin binanın önündeki enerji nakil hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Balkonda yığılıp kalan Muammer İnci'yi gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Muammer İnci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İnci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:27 Kaynak: DHA

Menderes, Burdur, Güncel
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