Burdur Balkondan Düşen Alzheimer Hastası Kadın Öldü
1 saat önce
Balkondan düşen Alzheimer hastası kadın öldüMesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da 4 katlı evin ikinci katındaki balkondan düşen Alzheimer hastası Eşe Demir (95) yaşamını yitirdi.
Balkondan düşen Alzheimer hastası kadın öldü
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA
) - BURDUR'da 4 katlı evin ikinci katındaki balkondan düşen Alzheimer hastası Eşe Demir (95) yaşamını yitirdi. Burdur
Özgür Mahallesi Karyağdı Sokak'ta oturan Alzheimer hastanesi Eşe Demir, iddiaya göre evde kimse olmadığı saat 15.30 sıralarında 4 katlı evin ikinci katındaki balkondan düştü. Önce kaldırıma oradan da yola düşen Eşe Demir, ağır yaralandı.
Olayı görenlerin çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi
'ne götürülen Eşe Demir kurtarılamadı. Polis
tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:49 Kaynak: DHA
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