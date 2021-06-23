Burdur Baro Başkanı Ramazan Gedik oldu - Son Dakika

Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan ve Adalet Komisyon ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hacı Süleyman Arslan Baro Başkanlığına seçilen Gedik'e tebrik ziyaretinde bulundu.

Avukat Gedik ve Avukat Atila Yeşilgöz'ün başkanlık için yarıştığı Genel Kurulda seçim yapıldı.

Profesör, "Koronavirüs olduğumu bilmeden aşı olmaya gittim, zararı olur mu?" sorusunu cevapladı

Kurban pazarlarında hareketlilik yavaş yavaş başladı! Fiyatları uygun bulan da var pahalı bulan da

İstanbul'da en çok kirayı Giresunluların, en az kirayı ise Erzurumluların ödediği ortaya çıktı