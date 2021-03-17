Burdur Barosu avukatları, meslektaşları Ersin Arslan'ın silahlı saldırıyla öldürülmesine tepki gösterdi - Son Dakika

Burdur Barosuna bağlı bir grup avukat, Kocaeli'de avukat Ersin Arslan'ın haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırıyla öldürülmesine tepki gösterdi.

Burdur Adliyesi önünde cübbelerini giyerek toplanan avukatlar adına açıklama yapan Burdur Baro Başkanı Ramazan Gedik, İstanbul Barosuna üye avukat Ersin Arslan'ın öldürülmesinden dolayı acılarının, üzüntülerinin ve isyanlarının büyük olduğunu söyledi.

Avukatın yargı mekanizmasının üç ayağından biri olduğunu belirten Gedik, hakim ve savcılar gibi avukatların da korunması gerektiğini ifade etti.

Uygulama ve söylemlerle meslek gruplarının hedef gösterilmemesi gerektiğini dile getiren Gedik, şöyle devam etti:

"Gün gelecek sizin de avukata ihtiyacınız olacak dedik, dinletemedik. Hakarete uğradık, dövüldük, bıçaklandık, öldürüldük. Yine söylüyoruz, avukat borçlarınızın sebebi ve tarafı değildir. Avukat boşanmanızın sebebi ve tarafı değildir. Avukat işten çıkarılmanıza sebep değildir. Avukat ceza dosyalarınızın sebebi ve tarafı değildir. Artık yeter, avukata dokunma. Avukata, doktora, kadına, gazeteciye saldırıyor ve öldürüyorsunuz, daha ne kadar öleceğiz?"

Saldırıda hayatını kaybeden Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dileyen Gedik, saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için davanın takipçisi olacaklarını kaydetti.