Burdur Barosu Başkanı Ramazan Gedik Açıklaması - Son Dakika

Burdur Barosu Başkanı Ramazan Gedik, Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklere ilişkin, "Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve baroların yapısının değiştirilmesi için gündeme getirilen yasa taslağının müzakere edilmesini talep ediyoruz." dedi.

Burdur Adliyesi önünde cübbesini giyen Gedik, Asri Mezarlık'taki şehitliğe kadar yaklaşık 6 kilometre yürüdü.

Burada gazetecilere açıklama yapan Gedik, Avukatlık Kanu'nda yapılması düşünülen değişikliğin kendileri ile müzakere edilmesi için farkındalık oluşturmak istediğini dile getirdi.

Gedik, "İçinde bulunduğumuz koşullarda yasa tasarısının geri çekilmesini talep ediyoruz. Uygun koşullarda ve zamanda TBB ve baroların yapısının değiştirilmesi için gündeme getirilen yasa taslağının müzakere edilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.