Burdur Başına Mermer Düşen İşçi Yaralandı
1 saat önce
Burdur'un Karamanlı ilçesinde çalıştığı ocakta başına mermer parçası düşen Hacı Bayram Elçi (48) yaralandı.
Burdur
'un Karamanlı
ilçesinde çalıştığı ocakta başına mermer parçası düşen Hacı Bayram
Elçi (48) yaralandı.
Karamanlı'da özel şirkete ait bir mermer ocağında dün meydana gelen olayda, işçilerden Hacı Bayram Elçi'nin başına mermer parçası düştü. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi
'ne götürülen Elçi'nin kafatasında kırık olduğu ve beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yaralı işçi buradaki ilk müdahalenin ardından Denizli
'deki özel bir hastaneye sevk edildi.
Hacı Bayram Elçi'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:27 Kaynak: DHA
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