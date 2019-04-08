Burdur Başkan Ercengiz Mazbatasını Aldı

Burdur
Belediye başkanlığına ikinci kez seçilen Ali Orkun Ercengiz
, mazbatasını törenle aldı.
Başkan Ali Orkun
Ercengiz, mazbatasını almak üzere eşi Hülya ve oğlu Mehmet Ali Ercengiz'le birlikte Burdur Seçim Müdürlüğü'ne geldi. Ercengiz'e mazbatası İl Seçim Kurulu Başkanı hakim Tayfun Vapur tarafından verildi. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi
'nden belediye meclisi ile il genel meclisi üyeliğine seçilenler de mazbatalarını aldı. Mazbata törenine Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı İzzet Akbulut, İYİ Parti
İl Başkanı Faruk Erkan ile partililer katıldı.
Mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Başkan Ercengiz, yerel seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Ercengiz, Sükunet içerisinde geçirdiğimiz bir seçim döneminden sonra gayet sağlıklı sonuçlarla mazbatamızı aldıktan sonra yeni dönem başlayacak. Burdur'umuza kol kola iyi hizmetler yapacağız. Kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, seçimin seçimde kaldığını, herkesin tercihine saygı duyarak demokrasinin tecellisi olan seçim neticesinde de görev ve yetkinin Burdur halkı tarafından meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte verildiğini ve 5 yıl içerisinde Burdur'umuza hep birlikte en iyi hizmeti yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Zor bir süreçti. Kazanan Burdur'umuz olsun dedi.
Burdur'un her zaman Türkiye
'de sağduyunun, hoşgörünün, güzelliklerin kenti olduğunu kaydeden Başkan Ercengiz, şöyle dedi
Burdur'a yakışan bir seçim süreci yaşadık. Mutlaka seçim kendi içerisinde, zaman zaman hoş karşılamayacağımız şeyler olsa da bunlar seçimde kaldı. 31 Mart akşamı bir söz vermiştik. Biz yine kucaklayıcı, yine rozetini bir kenara bırakmış, siyasi partisini ve düşüncesini asla unutmayan ama hizmeti esas alan bir belediyecilik anlayışıyla yine kendi partimin, kendi örgütümün gücü ve desteğiyle ittifak ortağımız olan İYİ Parti'nin gücü ve desteğini arkamıza alarak bitirdiğimiz bu seçimde sadece kendi partilisine ya da ittifakına hizmet eden değil tüm Burdur halkına hizmet eden bir anlayışla önceki 5 yılda çalıştığımız gibi bir 5 yıl daha çalışacağız. Hatta üzerine daha çoğulcu, daha katılımcı bir anlayışı koymak istiyoruz. Biz sadece Burdur kent merkezine değil Burdur ilinin tamamına hizmet etmeyi hedef alan bir hizmet anlayışı içerisinde yeni bir dönem planlıyoruz ve tasarlıyoruz. Önümüzdeki günlerde ilk 100 gün eylem planımızı açıklayıp ardından da 5 yıllık planlarımızı ortaya koymak istiyoruz. Bizim derdimiz bu kente hizmet etmek. Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı ve farklı bir noktaya getiren anlayışla değil, bütünleştirici bir anlayışla çalışmak istiyoruz.