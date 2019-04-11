Burdur Başkan Ünal, Görevi Devraldı

Başkan Ünal, görevi devraldıBUCAK Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Emrullah Ünal, mazbatasını aldıktan sonra düzenlenen törenle görevi devraldı.

Başkan Ünal, görevi devraldı



BUCAK Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Emrullah Ünal, mazbatasını aldıktan sonra düzenlenen törenle görevi devraldı.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bucak'taki bazı sandıklarla usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İYİ Parti'nin yaptığı itirazın Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedilmesinin ardından, seçimi kazanan AK Parti'nin adayı Emrullah Ünal, İlçe Seçim Kurulu Müdürü Mustafa Koçyiğit'ten mazbatasını aldı. Adalet Sarayı'nda mazbatasını alan Başkan Emrullah Ünal, belediyeye geçti.



Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, birlikte belediye geldiği Emrullah Ünal'a çiçek vererek, kayyum olarak atandığı ve 19 aydır yürüttüğü belediye başkanlığı görevini devretti. Kaymakam Yalçın Sezgin, 19 ay 5 günlük belediye başkanvekilliğini tamamlamış oldum. Gönül huzuruyla sizlere devrediyorum. İnşallah ilçemize güzel hizmetler nasip olur. Hep birlikte memleketimize hizmet ederiz. Bu vesileyle bütün belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum, onlara ve sizlere başarılar diliyorum, hayırlı uğurlu olsun dedi.



Görevi devralan Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Kaymakam Yalçın Sezgin'e bu güne kadar belediyeye vekalet etmesi ve yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, şöyle dedi



Bucak'ta olaysız, kavgasız bir seçim yaptık. Mazbatamız biraz gecikti ama olsun sonunda aldık. Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda belediye çalışanlarına da teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki 5 yıllık süreçte Bucak'ımıza güzel hizmetler vermek için ekip arkadaşlarımla var gücümüzle çalışacağız. Bugüne kadar AK Parti Bucak Belediye Başkanıydım ama bugün Bucak'ın belediye başkanıyım. Tüm hemşehrilerimi kucaklıyorum, herkes için hizmet etmeye çalışacağım.



Konuşmaların ardından Kaymakam Yalçın Sezgin'den belediye mührüyle koltuğu devralan Başkan Emrullah Ünal, makamına oturmadan önce yakasındaki rozeti çıkararak AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi'ye teslim etti. İl Başkanı Volkan Mengi de Türk bayrağı rozetini yeni Başkan Emrullah Ünal'ın yakasına takarak, AK Parti teşkilatı, Cumhurbaşkanı ve bakanlarla birlikte Ünal'ın arkasında olduklarını söyledi.



İl Başkanı Mengi, Bucak'ımızın kalkınması için büyük yatırımlarla ne kadar hizmet etmek gerekiyorsa arkasındayız. Tüm teşkilatımızla her zaman yanında ve arkasındayız dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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