Burdur 'bayrak uğruna can verenler' etkinliği - Son Dakika
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Burdur 'bayrak uğruna can verenler' etkinliği

6 saat önce

'Bayrak uğruna can verenler' etkinliğiBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Genç Kızılay Topluluğu tarafından İdlib'de şehit olan Mehmetçikleri anmak için 'Bayrak uğruna can verenler' etkinliği düzenledi.

'Bayrak uğruna can verenler' etkinliği

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Genç Kızılay Topluluğu tarafından İdlib'de şehit olan Mehmetçikleri anmak için 'Bayrak uğruna can verenler' etkinliği düzenledi.

Üniversitenin Konferans ve Sergi Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karaca, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Salonda bulunan bütün sandalyelere Türk bayrağı konuldu.

MAKÜ Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Sultan Altıntaş, "Sandalyelerde Türk bayrakları vardı ve bu bayraklar her bir şehidimizi temsil ediyor. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet dilerim. Bayrak uğruna can verenler programımıza katılanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İdlib'de şehit olan Mehmetçiklerin fotoğraflarından oluşan slayt gösterisi izletildi. Programda şehitler için MAKÜ Camii İmamı Zekeriya Ersoy Fetih suresini okudu.

MAKÜ İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Bölümü'nden Dr. öğretim üyesi Necati Aykon da dua etti. Topluluk Onursal Başkanı Mehmet Serdar Gür ise şehitler için kaleme aldığı yazıyı okudu. Program sonrasında her şehit için bir öğrenci sahneye çıkıp şehidin ismini söyledi.

Burdur 'bayrak uğruna can verenler' etkinliği

İdlib, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:05 Kaynak: DHA
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