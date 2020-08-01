BURDUR Bayram ziyaretine gitti, evi yandı - Son Dakika

Bayram ziyaretine gitti, evi yandı

Burdur'da bayram ziyaretine giden vatandaşın evi, samanlığı ve ahırı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Burdur merkez Askeriye köyü Taşlık mevkisinde Hidayet Yalçın'a ait evin samanlık kısmında saat 14.30 sıralarında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın samanlıktan sonra ahır ve eve sıçradı. Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ahırda bulunan iki keçi yanarak telef olurken, 100 balya saman da yandı. Yangın sırasında ev sahibi Hidayet Yalçın'ın başka bir yerde bayram ziyaretinde olduğu öğrenildi.