Son Dakika Haberleri: Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz Mazbatasını Aldı

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz mazbatasını aldı BURDUR - Yerel seçimlerde Burdur Belediye Başkanı seçilen Ali Orkun Ercengiz bugün Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Tayfun Vapur'dan mazbatasını aldı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz mazbatasını aldı

BURDUR - Yerel seçimlerde Burdur Belediye Başkanı seçilen Ali Orkun Ercengiz bugün Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Tayfun Vapur'dan mazbatasını aldı.
Adliye çıkışı basın mensuplarına açıklama yapan Ercengiz "Sağduyunun, hoşgörünün, güzelliklerin kenti olan Burdur'a yakışır bir seçim dönemi yaşadık. Parti rozetini bir tarafa bırakmış, hizmeti esas alan bir belediyecilik anlayışıyla, tüm Burdur halkına hizmet edip önceki 5 yılda olduğu gibi bir 5 yıl daha çalışacağız. Biz sadece Burdur merkeze değil, Burdur'un tamamına hizmet etmeyi hedef alan bir anlayış içinde yeni bir dönem planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde İlk 100 Günlük Eylem Planımızı açıklayıp ardından da 5 yıllık planlarımızı ortaya koymak istiyoruz" dedi.
Mazbata törenine CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, İYİ Parti Burdur İl Başkanı Faruk Erkan ve yeni seçilen belediye meclis üyeleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:25 Kaynak: İHA

Politika
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