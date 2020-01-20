Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den sigarayı bırakan personele çeyrek altın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den sigarayı bırakan personele çeyrek altın - Son Dakika

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den sigarayı bırakan personele çeyrek altın

6 saat önce

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediye personeline yönelik sigarayı bırakma kampanyası başlattı.

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den sigarayı bırakan personele çeyrek altın, System.String[]

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediye personeline yönelik sigarayı bırakma kampanyası başlattı.

Ercengiz, yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında sigarayı bırakan personelin bir çeyrek altınla ödüllendireceğini belirtti.

Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında kampanya başlattıklarını vurgulayan Ercengiz, "Toplumda yaygın olarak kullanılan belki de kötü alışkanlıkların başlangıcı sayılan sigara ile mücadelenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle sigara kullanmayı bırakan kurumdaki arkadaşlarımızı ödüllendirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tekrar başlayanın cezası 2 çeyrek altın

Başkan Ercengiz, kampanyanın bir de cezası olduğuna dikkati çekerek, "Bizden ödül aldıktan sonra sigaraya tekrar başlayan arkadaşımız olursa, kampanyaya katkı sağlamaları adına, onlardan iki çeyrek altın alacağız. Sigarayı bırakmak isteyen tüm personelimizi bu kampanyaya davet ediyorum." açıklamasında bulundu.

Ali Orkun, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP'li Öztrak: "Berlin zirvesini olumlu karşıladığımızı ifade etmek isterim"
Türk Telekom'un internet servisleri çöktü! Son dakika: İnternet servisleri çöken Türk Telekom'dan açıklama: Sorun siber saldırı kaynaklı Son Dakika: Türk Telekom'dan internet erişimi açıklaması: Saat 18.45'te problem tamamen sona ermiştir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 20:06:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den sigarayı bırakan personele çeyrek altın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]