Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den sigarayı bırakan personele çeyrek altın - Son Dakika

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediye personeline yönelik sigarayı bırakma kampanyası başlattı.

Ercengiz, yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında sigarayı bırakan personelin bir çeyrek altınla ödüllendireceğini belirtti.

Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında kampanya başlattıklarını vurgulayan Ercengiz, "Toplumda yaygın olarak kullanılan belki de kötü alışkanlıkların başlangıcı sayılan sigara ile mücadelenin de önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle sigara kullanmayı bırakan kurumdaki arkadaşlarımızı ödüllendirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tekrar başlayanın cezası 2 çeyrek altın

Başkan Ercengiz, kampanyanın bir de cezası olduğuna dikkati çekerek, "Bizden ödül aldıktan sonra sigaraya tekrar başlayan arkadaşımız olursa, kampanyaya katkı sağlamaları adına, onlardan iki çeyrek altın alacağız. Sigarayı bırakmak isteyen tüm personelimizi bu kampanyaya davet ediyorum." açıklamasında bulundu.