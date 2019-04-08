Son Dakika Haberleri: Burdur Belediye Başkanı Ercengiz Mazbatasını Aldı

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz Mazbatasını Aldı

1 saat önce

CHP'den Burdur Belediye Başkanı seçilen Ali Orkun Ercengiz, mazbatasını aldı.

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz Mazbatasını Aldı, System.String[]
CHP'den Burdur Belediye Başkanı seçilen Ali Orkun Ercengiz, mazbatasını aldı.

Burdur Adliyesinde düzenlenen törende, Ercengiz ile belediye meclisi üyelerine mazbataları, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Tayfun Vapur tarafından verildi.

Ercengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3,5 ay kadar süren seçim kampanyasının ardından mazbatasını alarak ikinci döneminde görevine başladığını söyledi.

Kendisine görev yapma yetkisi veren vatandaşlara teşekkür eden Ercengiz, "sağduyu, hoşgörü ve güzelliklerin kenti" Burdur'a yakışır bir seçim dönemi yaşadıklarını belirtti.

Ercengiz, şunları kaydetti:

"Bizim derdimiz bu kente hizmet etmek. Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı değil bütünleştirici bir anlayışla çalışmak istiyoruz. Seçim sürecinde Burdur'u ziyaret eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanların ve kamu görevlilerinin verdikleri sözlerin takipçisi olacağımızı ve Burdur için yapılacaklarda kol kola girilmesi gereken yer neresiyse, orada kol kola olacağımızı ifade etmek istiyorum. Seçimlerin Burdur'umuza, vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:01 Kaynak: AA

Merkez, Cumhuriyet Halk Partisi, Burdur, Güncel
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