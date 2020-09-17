BURDUR Belediye, borcunu ödemeyen kiracılarını tahliye ediyor - Son Dakika

Belediye, borcunu ödemeyen kiracılarını tahliye ediyor

MÜLKİYETİ Burdur Belediyesi'ne ait iş yerlerinde kiracı olarak bulunan ve kiralarını uzun süredir ödemeyen esnaf mahkeme kararıyla tahliye ediliyor.

Burdur Belediyesi'ne ait kent merkezindeki 44 iş yerinde kiracı olarak bulunan ve kiralarını ödemedikleri için Burdur Belediyesi'nin tahliye davası açtığı iş yerleri polis ve zabıta tarafından tahliye edilerek kapıları mühürlendi. Tahliye işlemi sırasında zaman zaman görevlilerle esnaf arasında gerginlik yaşandı.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Belediyeye ait gayrimenkullerde kiracı olarak oturan esnaf arkadaşlarımızın zaman zaman ödeme güçlüğüne düştüğünü biliyoruz. Özellikle pandemi dönemiyle ilgili hem devletimiz tarafından hem de belediye meclisimizde aldığımız kararları hayata geçirdik. Kimi esnaf arkadaşlarımızın borcunu erteledik, kimi esnaf arkadaşlarımızın da zorunluluktan ötürü faaliyetini durdurmuşsa kirasını almamayı kararlaştırmıştık" dedi.

Yaşanan tahliye sürecinin bunlardan bağımsız olduğunu aktaran Başkan Ercengiz, "Süreç içerisinde kirasını ödemeyen, kendisine yapılan uyarıları ve tebligatları dikkate almayan esnaf arkadaşlarımızı hukuk birimimiz son bir kez uyardıktan sonra mahkemeye başvurdu ve mahkemenin tahliye kararı neticesinde de Burdur Belediyesi'ne ait dükkanların tahliye edilmesi istendi. Bunun dışında başka bir durum söz konusu değil. Sıradan herhangi bir mal sahibinin, mülk sahibinin hakkını araması gibi bir durum söz konusu. Tabii gönlümüz ister ki hiçbir esnaf arkadaşımız işiyle ilgili sıkıntı yaşamasın ve kiralarını günü gününe ödeyebilsin ki biz de esnafımızla karşı karşıya gelmeyelim. Buradan siyasi bir sonuç çıkartmak, esnafı Burdur Belediyesi ile karşı karşıya getirtmek bence doğru değildir, hakkaniyetli değildir. Çünkü Burdur Belediyesi şu anda Burdur'da yaşayan halkın haklarını koruma adına, halkın parası ile yapılan o dükkanların kiralarını tahsil etmek zorundadır" diye konuştu.