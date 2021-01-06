Burdur Belediye Meclisinden Esnafa Destek - Son Dakika

Burdur Belediye Meclisinden Esnafa Destek

06.01.2021 21:07
Burdur Belediye Meclisinden Esnafa Destek, System.String[]

Burdur Belediyesi olağan aylık meclis toplantısının gerçekleştirdi.

Burdur Belediyesi olağan aylık meclis toplantısının gerçekleştirdi. İki aydır Covid-19 rahatsızlığı nedeniyle toplantılara katılamayan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tedavi sürecini tamamlayıp meclis toplantısına başkanlık yaptı.

Ülke genelinde yaşanan salgın hastalık sebebiyle esnafların çok sıkıntı yaşadığınıs öyleyen Burdur Belediyesi Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve meclis gündeminde esnaflar ve ticari taksiler ile pandemi döneminde en çok etkilenen sektör olan halk otobüsleri vardı.

Özellikle şehir içi taşımacılığı yapan halk otobüslerinin öğrencilerin olmaması ve pandemi nedeniyle sıkıntı içinde olduklarını dile getiren Başkan Ercengiz, Özel Halk Otobüsleri, ticari taksiler ve servis araçlarının her yıl ödedikleri ruhsat harçlarının 2021 yılı için alınmaması konusunu meclise sundu. Burdur Belediye Meclis üyeleri, görüş alışverişinde bulunduktan sonra Taksi, Ticari araç ve Halk Otobüslerinden yıllık harçların alınmaması maddesini oy birliği ile kabul etti.

Diğer taraftan Uzay Çatı altında kurulan Salı pazarında faaliyet gösteren tuhafiyeci esnafların pandemi nedeniyle uzun süredir iş yapamaması nedeniyle her hafta alınan yer işgal ücretlerinin, 3 ay süreyle yüzde 50 oranında düşük alınması kararı alındı. - BURDUR

Burdur Belediye Meclisinden Esnafa Destek
Burdur Belediye Meclisinden Esnafa Destek
Burdur Belediye Meclisinden Esnafa Destek
Burdur Belediye Meclisinden Esnafa Destek
Burdur Belediye Meclisinden Esnafa Destek
Burdur Belediye Meclisinden Esnafa Destek

Ali Orkun Ercengiz, Koronavirüs, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burdur Belediye Meclisinden Esnafa Destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Korona mutasyonunun görüldüğü İngiltere'de en yüksek vaka ve ölüm sayısına ulaşıldı Son Dakika: Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti Sendikalaşmaya kızan patron, işten çıkarma yasağına rağmen işçileri kapının önüne koydu Tesislere Anderlecht formasıyla gelen Antwerp'li Lamkel Ze, idmana alınmadı Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltına alınan bazı şüphelilerin terör örgütleriyle bağlantıları tespit edildi Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi! Zafer Yenal, Rektör Danışmanlığı görevini bıraktı
Cyle Larin, Beşiktaş efsanesi Ali Gültiken'in 4 gollük rekoruna ortak oldu Cyle Larin, Beşiktaş efsanesi Ali Gültiken'in 4 gollük rekoruna ortak oldu         
21:09
Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı         
20:55
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 13 bin 830 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 13 bin 830 yeni vaka tespit edildi         
19:21
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, ilk kez öğrencilerin arasına indi, protestolarla karşılaştı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, ilk kez öğrencilerin arasına indi, protestolarla karşılaştı         
18:41
Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı         
17:46
Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu         
17:14
Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti         
16:56
İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar         
16:03
Kentte büyük sevinç! 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek Kentte büyük sevinç! 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek         
16:03
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım         
13:29
Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı         
12:10
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 21:18:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur Belediye Meclisinden Esnafa Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei