Burdur Belediyesi'nden gıda yardımı - Son Dakika

Burdur Belediyesi'nden gıda yardımı

Burdur Belediyesi her yıl dağıttığı Ramazan paketlerinin sayısını artırarak, bu yıl ramazan öncesi koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ulaştırıyor.

Burdur Belediye Başkanı Orkun Ercengiz, koronavirüse karşı topyekün mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Virüsün yayılmasında etken olan temasın fazla olmasının önüne geçmek için yurttaşların ihtiyaçlarını devlet ve millet olarak karşılamaya devam ettiklerini aktaran Başkan Ercengiz, "Biz de Burdur Belediyesi olarak her yıl hazırladığımız Ramazan paketlerimizin sayısını artırarak özellikle ihtiyaç sahiplerinden başlamak üzere vatandaşı evinde ziyaret ederek hem bu paketleri kendilerine takdim ediyor hem de başka istek ve arzuları olup olmadıklarını mahalle muhtarlarımızla birlikte soruyoruz. Muhtarlarımız aracılığı ile vatandaşımız bizlere valiliğe ve tüm kamu kuruluşlarına ulaşabilir" dedi.

"Vatandaşımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması, sağlığının yerinde olması en önemli önceliğimizdir" diyen Ercengiz, şunları söyledi; "Muhtarlarımıza da işbirliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü onların bize verdiği bilgiler doğrultusunda biz doğru adreslere ulaşmada kolaylık yaşıyoruz. Vatandaşımızın her türlü sıkıntısında devlet yanındadır. Devletimizin ve milletimizin işbirliği ile kol kola ama yakın durmadan biz bu hastalıkla ilgili mücadelede başarılı olacağımıza inanıyoruz."

Burdur Belediyesi kent merkezindeki 35 mahallede tespit edilen ihtiyaç sahiplerine gıda paketlerini ulaştıracak.