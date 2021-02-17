- Burdur Belediyesi'nden gönülleri ısıtan proje; İkram Çeşmesi - Son Dakika

- Burdur Belediyesi'nden gönülleri ısıtan proje; İkram Çeşmesi

17.02.2021 16:41

- Burdur Belediyesi'nden gönülleri ısıtan proje; İkram Çeşmesi Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Köprübaşı mevkiine koyduğu İkram Çeşmesi ile kış günlerinde hem vatandaşların içini hem de gönüllerini ısıtacak bir projeye imza attı.

- Burdur Belediyesi'nden gönülleri ısıtan proje; İkram Çeşmesi

BURDUR - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Köprübaşı mevkiine koyduğu İkram Çeşmesi ile kış günlerinde hem vatandaşların içini hem de gönüllerini ısıtacak bir projeye imza attı.

Sosyal belediyecilik hizmetleriyle dikkat çeken Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, gönülleri ısıtan yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Ali Orkun Ercengiz, 2014 yılından itibaren Pazar yerlerinde vatandaşlara ikram edilen çorba ikram etkinliğinin pandemi nedeniyle yapılamamasından dolayı Köprübaşı mevkiine yerleştirdiği ikram çeşmesini vatandaşlarla buluşturdu.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz 'in İkram Çeşmesi'nin açlışında yaptığı konuşmada, sabah işe giden vatandaşların veya köy ve ilçelere giden araçların Köprübaşı istikametinden gittiği için Köprübaşı mevkiini seçtiğini söyledi. Ali Orkun Ercengiz, " Normalde biz 2014'den bu yana rutin olarak vatandaşlarımızı özellikle pazar yerlerinde çorba ile buluşturuyorduk. Fakat son 1 yıldır pandemi nedeniyle artık vatandaşımıza hijyenik koşulları sağlama adına çorba ikram edemiyoruz. Çorba ikram edemediğimiz içinde bunun biraz üzüntüsünü ve sıkıntısını yaşamaya başlamıştık. Bizde böyle bir hizmetin yararlı olacağını düşündük. Özellikle köprübaşı mevkiini seçmemizin nedeni sabah gündelik işe giden vatandaşlarımızın ya da ilçelere ve köylere giden araçların bu istikametten gitmesi, yakında gelecek öğrencilerimizin buraya kadar yürüyecek olması bizim için bu hizmeti buraya tercih etmemize neden oldu. Hayırlı olsun yarında itibaren vatandaşımıza sıcak çorba ikramına başlayacağız" dedi.

- Burdur Belediyesi'nden gönülleri ısıtan proje; İkram Çeşmesi
- Burdur Belediyesi'nden gönülleri ısıtan proje; İkram Çeşmesi
- Burdur Belediyesi'nden gönülleri ısıtan proje; İkram Çeşmesi
- Burdur Belediyesi'nden gönülleri ısıtan proje; İkram Çeşmesi

Ali Orkun Ercengiz, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Burdur Belediyesi'nden gönülleri ısıtan proje; İkram Çeşmesi - Son Dakika


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