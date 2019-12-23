Burdur Belediyesi'nden yeni yıl öncesi "Kadınlar Matinesi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur Belediyesi'nden yeni yıl öncesi 'Kadınlar Matinesi' - Son Dakika

Burdur Belediyesi'nden yeni yıl öncesi "Kadınlar Matinesi"

6 saat önce

Burdur Belediyesi tarafından her yıl ücretsiz düzenlenen Kadınlar Matinesi, yine büyük ilgili gördü.

Burdur Belediyesi'nden yeni yıl öncesi

Burdur Belediyesi tarafından her yıl ücretsiz düzenlenen Kadınlar Matinesi, yine büyük ilgili gördü.


Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen Yeni Yıl Kadınlar Matinesi'nde sahne alan ses sanatçısı Mehmet Yenigün'ün şarkıları ile Burdurlu kadınlar doyasıya eğlendi. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve düzenlenen organizasyona öncülük eden eşi Hülya Ercengiz, etkinliğe katılan kadınlardan tarafından karşılandı. Başkan Ercengiz ve eşi Hülya Ercengiz'e teşekkürlerini ileten Burdurlu kadınlar, düzenlenen matineden duydukları mutlulukları dile getirdiler.


Başkan Ercengiz, "Ne zaman davet etsek bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Ben yaklaşık 5,5 yıldır görevdeyim. Her zaman söylediğim gibi siyasetten önce, sizler için geldiğimiz bu görevde en büyük güç kadınlar. O yüzden tüm kadınların ellerinden öpüyorum. Sağ olun, var olun. Yılın sonuna geldik. Biz size söz vermiştik, geçen yıldan daha sık bir araya geleceğimiz için ve sizin bize sormak istediğiniz ne varsa, bizim size anlatmak istediğimiz ne varsa anlatacağız diye. O günde böyle günlerden bir tanesi. Bu eğlenceyi de bir an evvel başlatalım. Bugünde Antalya'dan bir dostum geldi benim. Antalya'nın çok özel bir sanatçısı. Sevgili Mehmet Yenigün. Birazdan sizlerle birlikte olacak. Değerli annelerim, ablalarım, kardeşlerim. Her zaman sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Mutlaka hizmette eksiklerimiz olabilir. Ama dirliğimiz bozulmasın, birliğimiz de. Derdimiz, kaidemiz bu. Tüm çalışanlarımız, bugün sizlerin burada bizlerle bulunmasını sağlayan kadın kollarımıza, kadın emekçilerimize, belediye çalışanlarımıza sizlerin huzurunda bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çaba sarf ettiler. Görevde kaldığımız sürece, son hızla çalışmaya devam edeceğiz. Siyasette ne olursa olsun, asıl amacımızın Burdur olduğunu ve sizler için savaşacağımızı bir kere daha ifade etmek istiyorum. 2020 yılının güzel geçmesi dileğiyle" ifadelerinde bulundu. - BURDUR

Ali Orkun Ercengiz, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü Yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etti Son dakika: Türkiye, ABD ve Rusya ile peş peşe kritik Libya görüşmeleri yaptı

Son Dakika Haberleri
22:30 Süper Lig: Denizlispor: 1 - Alanyaspor: 5 (Maç sonucu) - Son Dakika
22:30 Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
22:30 Gaziantep'te 'suriye platformu' kuruldu - Son Dakika
22:29 Fatih'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
22:26 FATİH'TE SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
21:16 Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
20:47 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 22:32:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur Belediyesi'nden yeni yıl öncesi "Kadınlar Matinesi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]