Burdur Belediyesi sağlık çalışanlarına otelini ücretsiz tahsis etti - Son Dakika

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Burdur Belediyesi sağlık çalışanlarına otelini ücretsiz tahsis etti
6 saat önce
Burdur Belediyesine ait Serenler Otel, sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak hizmet verecek.
Burdur Belediyesine ait Serenler Otel, sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak hizmet verecek.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediyeye ait Serenler Oteli'ni sağlık çalışanları için ücretsiz hale getirdi. "Bizim insanımızın sağlığı bizim için değerli" diyen Başkan Ercengiz, "Halkımızın sağlığı, sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları sayesinde korunuyor. Onların bu çalışma çabalarını görmezden gelemeyiz. Sağlık çalışanlarımızın sağlığı da çok önemli. Bu nedenle onları da, yakınlarını da salgından korumalıyız" ifadelerini kullandı. - BURDUR
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 05:49 Kaynak: İHA
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