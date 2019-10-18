Son Dakika Haberleri: Burdur belediyesi şehitler için helva dağıttı
Son Dakika Güncel Burdur belediyesi şehitler için helva dağıttı

Burdur belediyesi şehitler için helva dağıttı

1 saat önce

Burdur Belediyesi şehitler için helva dağıttıBurdur Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için cuma namazı sonrasında helva dağıttı.

Burdur Belediyesi şehitler için helva dağıttı

Burdur Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için cuma namazı sonrasında helva dağıttı.

Burdur Belediyesi tarafından cuma namazı sonrasında Ulucami avlusunda, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla helva dağıtıldı. İl Müftü Yardımcısı Yüksel Güzel'in dua okuduğu helva dağıtımında konuşan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Türk milletinin her türlü iç ve dış tehditte karşı her zaman bir araya geldiğini söyledi.

Başkan Ercengiz, Ordusu millet olan bir devletiz. Barış Pınarı Harekatı'nda şehitlerimizi ebediyete uğurladık. Dileğimiz, arzumuz kahraman Mehmetçiğimizin burnu kanamadan yurduna, yuvasına dönmesi. Bugün hem şehitlerimiz hem kahraman Mehmetçiğimizin zaferle dönebilmesi için helva dağıtımı yaptık dedi.

Başkan Ercengiz, Allah kabul etsin. vatandaşımızın duaları her zaman kahraman mehmetçiğimizle, devletimizle, Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın diye iyi günde kötü günde hep bir arada olabilmek umuduyla bu tip etkinlikleri Burdur Belediyesi olarak yapmaya gayret ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu ülkenin bayrağına, bu ülkenin sınırlarına kimse kastedemeyeceğini bir kez daha öğrenmiş oldu diye konuştu.

Burdur belediyesi şehitler için helva dağıttı

Barış Pınarı Harekatı, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:17 Kaynak: DHA
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