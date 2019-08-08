Son Dakika Haberleri: Burdur Belediyesinden 100 bin çiçek dağıtımı
Son Dakika Güncel Haber

Burdur Belediyesinden 100 bin çiçek dağıtımı

51 dakika önce

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediyenin kendi seralarında yetiştirdiği mevsimlik çiçeklerin ücretsiz dağıldığını bildirdi.

Burdur Belediyesinden 100 bin çiçek dağıtımı, System.String[]
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediyenin kendi seralarında yetiştirdiği mevsimlik çiçeklerin ücretsiz dağıldığını bildirdi.
Belediye Başkanı Ercengiz, yaptığı açıklamada, belediyenin park ve bahçelerde kullandığı çiçeklerin belediye çalışanlarınca üretildiğini belirtti.
Yaptıkları hizmet kampüsünün içindeki sera, iş atölyelerinin bu yönde attıkları önemli bir adımlardan biri olduğunu aktaran Ercengiz, "Ürettiğimiz çiçeklerin ihtiyaç fazlasını halka dağıtıyoruz. Kentte her taraf yeşillendi. Kişi başı 7 metre kareden 12 metre kareye çıkardığımız yeşil alanda vatandaşımızın da bize katkı verebilir diye 100 bin kök çiçek fidelerini ücretsiz dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ali Orkun, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Koç'tan transfer müjdesi ve şampiyonluk sözleri
Yabancı terimler bulunan tabelalara çeki düzen geliyor Instagram'da büyük skandal! Kullanıcı bilgilerinin dev şirketlere pazarlandığı ortaya çıktı Antalya, Burdur ve Isparta ' da hissedilen bir deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 15:59:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur Belediyesinden 100 bin çiçek dağıtımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]