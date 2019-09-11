Son Dakika Haberleri: Burdur Belediyesinden aşure ikramı
Son Dakika Güncel Haber

Burdur Belediyesinden aşure ikramı

19 dakika önce

Burdur Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan 2 bin 500 kişilik aşure vatandaşlara dağıtıldı.

Burdur Belediyesinden aşure ikramı, System.String[]

Burdur Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan 2 bin 500 kişilik aşure vatandaşlara dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen aşure dağıtımına Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de katıldı.

Vatandaşlara aşure ikramında bulunan Başkan Ercengiz, yaptığı açıklamada, Aşure Günü'nün inançlarında özel bir yeri olduğunu belirtti.

Aşure'nin insanların paylaşma kültürünü yüzyıllardır sürdürdüğü bir gelenek olduğunu dile getiren Ercengiz, "Burdur Belediyesi olarak içinde 40'ın üzerinde besin maddesinin bulunduğu aşuremizi yaparak halkımıza dağıtıyoruz. Böylelikle birlik, beraberlik ve bir arada yaşama kültürünü sürdürmek istedik. Her yıl olduğu gibi Aşure Günü etkinliğimizi geleneksel hale getirdik. Allah kabul etsin diyoruz." diye konuştu.

Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



En çok erkekler intihar ediyor: sorumluluk çok fazla
Yol sandığı merdivenlerden uçtu, saatlerce aracın üzerinde bekledi Son Dakika: Büyükşehir belediye başkanlarına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işten çıkarmaları eleştirdi Mahsun Kırmızıgül, hastanede yatan oyuncu Erol Demiröz için kan çağrısında bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 14:48:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur Belediyesinden aşure ikramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]