Burdur Belediyesinden aşure ikramı

Burdur Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan 2 bin 500 kişilik aşure vatandaşlara dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen aşure dağıtımına Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de katıldı.

Vatandaşlara aşure ikramında bulunan Başkan Ercengiz, yaptığı açıklamada, Aşure Günü'nün inançlarında özel bir yeri olduğunu belirtti.

Aşure'nin insanların paylaşma kültürünü yüzyıllardır sürdürdüğü bir gelenek olduğunu dile getiren Ercengiz, "Burdur Belediyesi olarak içinde 40'ın üzerinde besin maddesinin bulunduğu aşuremizi yaparak halkımıza dağıtıyoruz. Böylelikle birlik, beraberlik ve bir arada yaşama kültürünü sürdürmek istedik. Her yıl olduğu gibi Aşure Günü etkinliğimizi geleneksel hale getirdik. Allah kabul etsin diyoruz." diye konuştu.