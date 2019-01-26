Burdur Belediyesinden Dolandırıcılara Karşı Uyarı
1 saat önce
Burdur Belediyesi, vatandaşları TOKİ'den ev sahibi yapma vaadiyle bazı belgeler imzalatan dolandırıcılara karşı uyardı.
Burdur
Belediyesi, vatandaşları TOKİ'den ev sahibi yapma vaadiyle bazı belgeler imzalatan dolandırıcılara karşı uyardı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bazı kişilerin belge imzalatmak suretiyle TOKİ'den ev sahibi yapma sözü verdikleri ihbarları alındığı bildirildi.
Belediyenin birimlerine gelen şikayetlerin artması üzerine uyarıda bulunulduğu ifade edilen açıklamada "Vatandaşlarımızın telafisi olmayan herhangi bir mağduriyete uğramamaları için TOKİ veya Burdur Belediyesi harici hiçbir kuruluş, gerçek ve tüzel kişiliğe itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Burdur Belediye Başkanlığı olarak TOKİ'nin başvuru sürecine başlayacağı günü, saati ve başvuru noktalarıyla ilgili vatandaşlara ilan ve duyuru kanalları kullanarak bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:39 Kaynak: AA
Bakan Kurum Antalya'daki Hortum Felaketinin Bilançosunu Açıkladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan, Kuzey Irak'taki Üs Bölgesine Yapılan Saldırı Sonrası Kritik Görüşme
Hukuk Öğrencisi, Üniversite Yönetimine Açtığı Davayı Kazandı, Bütünleme Sınavlarındaki Sınırlama Kaldırıldı
10 Yılda 55 Milyar Dolar Kazandı! 2008 Krizi Sonrası Servetlerine Servet Kattılar