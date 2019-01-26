Son Dakika Haberleri: Burdur Belediyesinden Dolandırıcılara Karşı Uyarı

Burdur Belediyesinden Dolandırıcılara Karşı Uyarı

1 saat önce

Burdur Belediyesi, vatandaşları TOKİ'den ev sahibi yapma vaadiyle bazı belgeler imzalatan dolandırıcılara karşı uyardı.

Burdur Belediyesinden Dolandırıcılara Karşı Uyarı, System.String[]
Burdur Belediyesi, vatandaşları TOKİ'den ev sahibi yapma vaadiyle bazı belgeler imzalatan dolandırıcılara karşı uyardı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bazı kişilerin belge imzalatmak suretiyle TOKİ'den ev sahibi yapma sözü verdikleri ihbarları alındığı bildirildi.

Belediyenin birimlerine gelen şikayetlerin artması üzerine uyarıda bulunulduğu ifade edilen açıklamada "Vatandaşlarımızın telafisi olmayan herhangi bir mağduriyete uğramamaları için TOKİ veya Burdur Belediyesi harici hiçbir kuruluş, gerçek ve tüzel kişiliğe itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Burdur Belediye Başkanlığı olarak TOKİ'nin başvuru sürecine başlayacağı günü, saati ve başvuru noktalarıyla ilgili vatandaşlara ilan ve duyuru kanalları kullanarak bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:39 Kaynak: AA

Burdur, Güncel
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