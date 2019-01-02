Son Dakika Haberleri: Burdur Belediyesinden Öğrencilere Final Jesti

Burdur Belediyesinden Öğrencilere Final Jesti

40 dakika önce

Burdur Belediyesince finallere hazırlanan üniversite öğrencileri için belediyenin konferans ve sergi salonun etüd merkezi haline getirileceğini bildirildi.

Burdur Belediyesinden Öğrencilere Final Jesti, System.String[]
Burdur Belediyesince finallere hazırlanan üniversite öğrencileri için belediyenin konferans ve sergi salonun etüd merkezi haline getirileceğini bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu 3-18 Ocak tarihleri arasında finallere hazırlanan üniversitesi öğrencileri için 13.00 ile 01.00 saatleri arasında hazır tutularak, öğrencilere ücretsiz internet, şarj imkanı, gece çorbası, çay ve kahve ikramında bulunulacağı kaydedildi.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, salonun kapılarını öğrencilere açtıklarını belirterek, "Salondaki görevli arkadaşlarımız öğrencilerimiz ihtiyaçları için orada hazır bulunacaklar. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde okuyan ve finallere girecek tüm öğrencilerimize başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:58 Kaynak: AA

Burdur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Makarnalık Buğday Eken Çiftçiye Müjde! Alım Garantisi Geliyor Son Dakika! İstanbul'daki Çöken Binanın Enkazından 2 Kişinin Cansız Bedeni Çıkarıldı

İran'dan Instagram'ı Kapatma Kararı Vicdansız Baba, Ödevini Yapmayan Çocuğunu Hastanelik Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 20:38:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur Belediyesinden Öğrencilere Final Jesti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]