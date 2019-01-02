Burdur Belediyesinden Öğrencilere Final Jesti
40 dakika önce
Burdur Belediyesince finallere hazırlanan üniversite öğrencileri için belediyenin konferans ve sergi salonun etüd merkezi haline getirileceğini bildirildi.
Burdur
Belediyesince finallere hazırlanan üniversite öğrencileri için belediyenin konferans ve sergi salonun etüd merkezi haline getirileceğini bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu 3-18 Ocak tarihleri arasında finallere hazırlanan üniversitesi öğrencileri için 13.00 ile 01.00 saatleri arasında hazır tutularak, öğrencilere ücretsiz internet, şarj imkanı, gece çorbası, çay ve kahve ikramında bulunulacağı kaydedildi.
Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz
, salonun kapılarını öğrencilere açtıklarını belirterek, "Salondaki görevli arkadaşlarımız öğrencilerimiz ihtiyaçları için orada hazır bulunacaklar. Burdur Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesinde okuyan ve finallere girecek tüm öğrencilerimize başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:58 Kaynak: AA
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