Burdur Belediyesinden Sinop'a yardım eli - Son Dakika

Burdur Belediyesinden Sinop'a yardım eli
18.08.2021 11:56
Burdur Belediyesi tarafından Sinop'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırlanan Yardım Tırı yola çıktı.
Burdur Belediyesi tarafından Sinop'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırlanan Yardım Tırı yola çıktı.Konuyla ilgili açıklama yapan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz "Burdur Belediyesi olarak nerede bir sıkıntı varsa gücümüzün yettiği kadar yardım etmeye özen gösteriyoruz. Geçtiğimiz günlerde Manavgat, Isparta ve Bucak ilçemizdeki orman yangınlarına Kuru gıda ve İtfaiye ekibimizi göndermiştik. Bugünde Sinop'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgede yardım ihtiyacının artmasından dolayı, selden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırladığımız Yardım Tırımız bugün yola çıktı. Yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, geride kalan vatandaşlarımıza da acil şifa ve sabırlar diliyorum" dedi. - BURDUR
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