Son Dakika Haberleri: Burdur Beyaza Büründü

Burdur Beyaza Büründü

2 saat önce

Tüm yurdu etkisine alan kar yağışı Burdur'un yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

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Tüm yurdu etkisine alan kar yağışı Burdur'un yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

Mevsimin ilk kar yağışı dün gece Burdur'un yüksek kesimlerine düştü. Kar yağışı Burdur merkezinde etkili olmazken Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesinin beyaza bürünmesine neden oldu. İstiklal yerleşkesini beyaz örtüyle kaplayan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Manzaranın güzelliğine kapılanlar ise beyaza bürünmüş olan yerleşkeyi fotoğrafladılar. - BURDUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:05 Kaynak: İHA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Kar, Burdur, Güncel
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