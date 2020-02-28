Burdur bıçağı karnına sokup intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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Burdur bıçağı karnına sokup intihar girişiminde bulundu

6 saat önce

Bıçağı karnına sokup intihar girişiminde bulunduBurdur'da lise öğrencisi M.Ç. (17) adlı genç kız, göl kenarında bıçağı karnına sokarak intihar girişiminde bulundu.

Bıçağı karnına sokup intihar girişiminde bulundu

Burdur'da lise öğrencisi M.Ç. (17) adlı genç kız, göl kenarında bıçağı karnına sokarak intihar girişiminde bulundu.

Burdur Cumhuriyet Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi M.Ç., öğle saatlerinde Burdur Gölü sahiline indi. Bir süre burada bekleyen M.Ç., ardından yanında bulunan bıçağı karnına sokarak intihar etmek istedi. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen M.Ç., tedaviye alındı. M.Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi

Burdur bıçağı karnına sokup intihar girişiminde bulundu

Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:25 Kaynak: DHA
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