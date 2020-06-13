BURDUR BU YAĞIN LİTRESİ 40 BİN LİRA - Son Dakika

BURDUR BU YAĞIN LİTRESİ 40 BİN LİRA

BURDUR'daki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda papatyadan yağ elde ediliyor.

BURDUR'daki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda papatyadan yağ elde ediliyor. 8 ton papatyadan çıkarılan 1 litre yağ, uluslararası piyasada 40 bin liraya kadar alıcı buluyor. Lisinia Doğal Yaşam Alanı kurucusu Öztürk Sarıca, "Papatyanın yağını çıkartmak ne kadar zor olsa da bir o kadar da kıymetli yağı var" dedi.

Burdur'un merkeze bağlı Karakent köyü yakınlarında kurulu Lisinia Doğa Proje Alanı'nda kozmetik sektöründe kullanılan papatya yağının üretimi yapılıyor. Lisinia ve çevreden toplanan papatyaların distilasyon yöntemiyle çıkarılan yağı, kozmetik sektöründe değerlendiriliyor. Bölgede papatya yağı üretimi son dönemde 3 litreye kadar ulaşırken, uluslararası piyasada papatya yağının kilosu 40 bin liraya kadar alıcı buluyor.

8 TON PAPATYADAN 1 LİTRE PAPATYA YAĞI

Lisinia Doğal Yaşam Alanı kurucusu Öztürk Sarıca, "Baharın gelmesiyle açmış olan papatyaları ekolojik üretim yaptığımız kendi arazilerimizden ve nadasa bırakılan arazilerden topladıktan sonra Lisinia Proje Alanı'na getirerek buradaki damıtma alanında yağını çıkartıyoruz. Bu papatyaların tamamı mayıs papatyası. Mayıs papatyasının yağı çok değerli. Özellikle leke kremlerinde bol miktarda kullanılıyor. Uluslararası piyasada çok ciddi rağbet gören bir yağ. Ama mayıs papatyası yağının değerini bilen kullanıcı sayısı az. Zaman içerisinde bunun pazarı da gelişecek. Gülyağı kadar kıymetli bir uçucu yağı var. 8 ton papatyadan 1 litre kadar papatya yağı alabiliyoruz" dedi.

LİTRESİ ULUSLARARASI PİYASADA 30- 40 BİN TL

Papatya yağını çıkartmanın zor bir işlem olduğunu anlatan Sarıca, "Ama doğanın kendiliğinden bu yöreye vermiş olduğu bir verimlilik papatya. Tarlalarımızda ot çapalaması sırasında papatyalara dokunmuyoruz. Toplayıp mümkün olduğunca ekonomimize kazandırmaya çalışıyoruz. Mayıs papatyasının yağının litresi uluslararası piyasada 30- 40 bin TL aralığında bir fiyatla satılıyor. Yağını çıkartmak ne kadar zor olsa da bir o kadar da kıymetli yağı var" diye konuştu.

'2- 3 LİTREYE KADAR ULAŞTIRDIK'

Papatya suyunun sindirim sistemi rahatsızlıklarında, yağının ise deri lekelerinde çok fazla kullanıldığını kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:

"3 yıl önce 100 gramla başlattığımız yağ çıkartma işleminde şu anda 2- 3 litreye kadar ulaştırdık. Önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek. Çok ciddi alıcıları var. Özellikle uluslararası piyasada mayıs papatyasının uçucu yağının kıymetini bilen alıcılar bize ulaşıyor. Önümüzdeki yıllarda piyasanın gelişerek devam edeceğine inanıyorum. Papatya yağı çok kıymetli ama o derecede de toksik bir yağ. Günlük tüketimi yarım damla ya da bir damla. Çok fazla tüketilmemesi gereken bir yağ. Bahsettiğimiz papatya yağı uçucu papatya yağı. Maserasyonla çıkartılan papatya yağı var. Onunla karıştırmamak lazım. Şu anki çıkarma oranına baktığınızda gülden çok daha değerli bir durumda. Önümüzdeki yıllarda Türkiye ekonomisine katkısının çok daha büyük olacağını düşünüyorum. Mayıs papatyasının yağını Türkiye'de biz çıkarıyoruz. Daha yeni bir sektör ve önümüzdeki yıllarda gelişerek devam edecek."

BURDUR BU YAĞIN LİTRESİ 40 BİN LİRA

Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 08:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURDUR BU YAĞIN LİTRESİ 40 BİN LİRA - Son Dakika

Son Dakika

CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi 39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı 24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anlarını anlattı Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et         
14:51
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak         
14:42
Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor         
14:41
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, nikahlarda uygulanacak prosedürlere dair 24 maddelik bir genelge yayımladı Son dakika: İçişleri Bakanlığı, nikahlarda uygulanacak prosedürlere dair 24 maddelik bir genelge yayımladı         
14:34
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi         
14:33
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış         
14:30
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı         
14:24
CZN Burak, CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi         
14:21
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek         
13:56
Gaziantep'te iki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti Gaziantep'te iki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti         
13:39
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı         
13:35
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı         
13:21
Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi         
12:49
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı         
12:34
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek         
12:33
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi         
12:29
Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı         
12:27
Baklava paylaşımı yapan Amerikalı yıldız şarkıcı Halsey, Türk çıktı Baklava paylaşımı yapan Amerikalı yıldız şarkıcı Halsey, Türk çıktı         
12:21
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi         
11:57
Çin'de Çin'de "yemek" için tutulan 700 kedi kurtarıldı         
11:56
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir         
11:55
Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular         
11:45
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı         
11:40
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü         
11:26
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı         
11:10
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek         
11:06
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sıcaklık koronaya etki etmez, pandeminin mevsimi olmaz Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sıcaklık koronaya etki etmez, pandeminin mevsimi olmaz         
11:02
Genç kadın, hamile olduğunu banyoda tek başına doğum yaptığında anladı Genç kadın, hamile olduğunu banyoda tek başına doğum yaptığında anladı         
10:59
Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu         
10:47
TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor TBMM'de yeni dönem! AK Parti sıralarına yakın olduğu için eleştirilen kürsünün yeri değişiyor         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2020 15:12:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BURDUR BU YAĞIN LİTRESİ 40 BİN LİRA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]