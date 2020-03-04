Burdur bucak şehitler için yürüdü - Son Dakika

Bucak şehitler için yürüdü

BURDUR'un Bucak ilçesinde Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hava saldırısı sunucu şehit olan askerler için yürüyüş düzenlendi.

Üçgen kavşakta ellerinde Türk bayrakları bulunan yüzlerce kişi 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atıp Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Bucak Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, siyasi partilerin ilçe başkan ve temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Salonlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen kalabalık burada saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Daha sonra şehitlerin isimleri tek tek okunarak yoklama yapıldı ardından da Kuran-ı Kerim okunup, dualar edildikten sonra yürüyüş sona erdi.