Burdur bucak şehitler için yürüdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burdur bucak şehitler için yürüdü - Son Dakika

Burdur bucak şehitler için yürüdü

6 saat önce

Bucak şehitler için yürüdüBURDUR'un Bucak ilçesinde Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hava saldırısı sunucu şehit olan askerler için yürüyüş düzenlendi.

Bucak şehitler için yürüdü

BURDUR'un Bucak ilçesinde Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hava saldırısı sunucu şehit olan askerler için yürüyüş düzenlendi.

Üçgen kavşakta ellerinde Türk bayrakları bulunan yüzlerce kişi 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atıp Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Bucak Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, siyasi partilerin ilçe başkan ve temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Salonlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen kalabalık burada saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Daha sonra şehitlerin isimleri tek tek okunarak yoklama yapıldı ardından da Kuran-ı Kerim okunup, dualar edildikten sonra yürüyüş sona erdi.

Burdur bucak şehitler için yürüdü

Suriye, İdlib, Bucak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hulusi Akar, Bahçeli'nin "Rusya'dan tazminat istenmeli" talebine yanıt verdi
Suriyeli baba, bebeğinin adını Türk SİHA'sı "Bayraktar" koydu İdlib gazisi Uzman Çavuş Levent Kara'dan duygulandıran paylaşım Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği! İlk yardım hastanesine iniş yaptı

Son Dakika Haberleri
16:58 Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Papen hakkında yakalama kararı çıkarıldı
16:33 Şok! Özlem, Çiğdem Hanıma bardak fırlattı!
15:52 Haluk Levent, kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti
15:48 Gazino geceleri yeniden canlanıyor
15:43 Buse Varol'dan anlamlı hareket! Oğlunun giysilerini bağışladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 17:16:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur bucak şehitler için yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]