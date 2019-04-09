Burdur Bucak'ta Bilim Festivali

Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen Bucak Bilim Festivali TÜBİTAK 4007 açıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen Bucak Bilim Festivali TÜBİTAK 4007 açıldı.



Kent Meydanı'nda yapılan açılışa Vali Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Nur Şıldak, Kaymakam Yalçın Sezgin, eşi Sıla Sezgin, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Damarcan, öğretmenler, öğrenciler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan Bucak Emin Gülmez Ortaokulu Müdürü Ayhan Ören, okul öğretmenlerinin Bucak ile buluşturduğu Bilim Festivali TÜBİTAK 4007'nin asıl amacının bilim ve teknoloji çağı yaşayan dünyada, gençleri çeşitli bilim dallarına yönlendirmek olduğunu söyledi.



Kaymakam Yalçın Sezgin, Gelişmenin ve ilerlemenin, bu dünyada sağlıklı huzurlu bir yaşam sürmenin yolunun bilimden geçtiğini hepimiz biliyoruz. Hayatımızda bilimin dokunmadığı hiçbir şey yok. Bilimde güçlüyseniz dünyada güçlüsünüz, bilimde söz sahibiyseniz dünyada söz sahibisiniz, dolayısıyla çocuklarımızı bilimsel düşünceyle yetiştirmeliyiz. Onları bilim ile yetiştirmek açısından tüm projelere ihtiyacımız var dedi.



Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı Başkanı ve uzman yazar Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Bucak Bilim Festivali bir anlamda Bucaklı öğrenciler için TÜBİTAK'a bir adım, hatta Nobel'e Bucak'tan Burdur'dan bir adım olacaktır. Bilim, insanların ortak mirasıdır. Ben TÜBİTAK ödülünü almış olabilirim, ben bir beyin cerrahıyım. Bu güne kadar 100 bin ameliyat yapmış olabilirim. Bana hayranlıkla bakmayın, ben ne kadar ameliyat yaparsam yapayım, hastaya bakayım, ben insanlığa ışık tutamadım. Nobel ödülünü alanlar insanlığa ışık tutanlardır. İçinde yaşadığımız bu topraklar tarih boyunca insanlara ışık tutmuş bilim insanları yetiştirmiştir diye konuştu.



Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal da Bucak'ta ilk kez yapılan Bilim Festivali'nin onur ve gurur verici olduğunu, belediye olarak bu tür projelere her türlü desteği vereceklerini kaydetti.



Yapılan konuşmaların arkasından festival çadırında 23 atölyenin bulunduğu Bucak Bilim Festivali TÜBİTAK 4007 açılışı gerçekleştirildi. Bucak Bilim Festivali'ne Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin Bucak'ta bulunan tüm yüksekokul ve meslek yüksekokulları, Şanlıurfa, Antalya, Burdur ve İzmir'den milli eğitime bağlı okullardan öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Festival kapsamında katılımcılara robot, uzay bilimi, füze ve her türlü bilimsel çalışmaların sergilendiği atölyelerden çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Atölye ziyaretlerinden sonra Oktanyum Model Roket Tasarımı ve Yapım Atölyesi tarafından füze fırlatıldı.



4 gün sürecek olan Bucak Bilim Festivali'nde öğrenci ve vatandaşlar festival atölyelerini gezebilecek, bilgiler alabilecek. Festival boyunca Kültür Merkezi'nde bilim konferansları düzenlenecek. İlk gün 'Endüstri 4.0' adı altında Prof. Dr. Afşin Güngör, 2'nci gün 'Doğa Fotoğrafçılığı ve Burdur sulak alanları' adı altında Tamer Yılmaz, 3'üncü gün 'Kim Astronot Olmak İster' adı altında Halit Mirahmetoğlu konferans verecek. Aynı akşam konferansın ardından Bucak Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu bahçesinde teleskoplarla gökyüzü gözlem etkinliği, planetaryum gösterimi, keman dinletisi yapılacak. Festivalin son günü ise 'Madenlerimiz ve Enerji Kaynaklarımız' adı altında Prof. Dr. Yüksel Abalı konferans verecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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