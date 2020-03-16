BURDUR Bucak'ta koronavirüs dezenfektesi - Son Dakika

Bucak'ta koronavirüs dezenfektesi

BURDUR'un Bucak ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında ortak kullanım alanlarında yapılan ilaçlama çalışmaları sürdü.

Bucak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ilaçlama ekipleri tarafından ortak kullanım alanlarında ilaçlamalar yapıldı. Çalışmalar Bucak Belediyesi ve İsmail Şerife Sarı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Emrullah Ünal, "Koronavirüs salgınına karşı önlemler alarak hijyen çalışmalarını hızlandırdık. İnsanların toplu olarak bulunduğu ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Belediyemiz Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından oluşturulan 8 kişilik özel ekip, ilçedeki tüm kamu kuruluşları başta olmak üzere ortak kullanım alanlarını ilaçlamaya başladı. Bucak Belediyesi, Bucak Adliyesi ve Bucak Kaymakamlığında ilaçlama çalışmalarını tamamladık. Sağlıklı ulaşım için şehir içi dolmuşlarını, minibüs duraklarını ve Bucak Otogarını dezenfekte ettik. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından sokak ve caddelerdeki çöp konteynerleri özel araçlar tarafından özel kimyasal ilaçlarla yıkanarak dezenfekte ediliyor. Koronavirüsle mücadelede 24 saat tüm mesai arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Tüm resmi kurumlar, yurtlar, pansiyonlar, okullar, camiler, ATM'ler, parklar, sosyal alanlar, cadde ve sokaklar dahil her alanda ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımıza virüs tehdidi atlatılana kadar belirli periyotlar halinde devam edeceğiz" dedi.

KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ DURDURULDU

Bucak Belediyesi ilçede yapılacak olan tüm kültürel ve sanat faaliyetlerini de durdurdu. Gerekli önlemlerin alınmasının yanı sıra devam eden kurs, eğitim, konferans ve tiyatro gösterilerine de bir süreliğine ara verilirken, zabıta ekipleri de virüsü fırsata çevirmeye çalışan işletmelere karşı dükkan ve mağazaları denetlemeye başladı. Esnaflardan bu süreçte sağduyulu olmalarını istenirken, bu süreci farklı kullanmaya çalışan fırsatçılara da kesinlikle izin verilmeyeceği, vatandaşların da bu tarz olumsuzlukları belediyeye bildirilmesi istendi.