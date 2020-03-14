BURDUR Bucak'ta koronavirüse karşı ilaçlama - Son Dakika
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BURDUR Bucak'ta koronavirüse karşı ilaçlama

6 saat önce

Bucak'ta koronavirüse karşı ilaçlamaBURDUR'un Bucak ilçesinde koronavirüse karşı ilaçlama çalışmaları sürdürüldü.

Bucak'ta koronavirüse karşı ilaçlama

BURDUR'un Bucak ilçesinde koronavirüse karşı ilaçlama çalışmaları sürdürüldü.

Bucak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilaçlama birimi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ortak kullanım alanları olan şehir içi dolmuşlar, duraklar, Bucak Adalet Sarayı binası, Bucak Kaymakamlık binasında ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Emrullah Ünal, koronavirüse karşı ilçenin ortak kullanım alanlarında ilaçlamaların aralıksız süreceğini belirtti. Başkan Emrullah Ünal, "Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı sarsan koronavirüse karşı ilçemizde bir vaka görülmemesine rağmen tedbirlerimizi sıkı şekilde alarak ilçede bulunan başta kamuya ait ortak kullanım alanları üç ekiple gece gündüz aralıksız şekilde ilaçlamalar yapılıyor ve yapılacak" dedi.

BURDUR Bucak'ta koronavirüse karşı ilaçlama

Bucak Belediyesi, Kaymakamlık, Bucak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:52 Kaynak: DHA
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