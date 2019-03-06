Burdur Bucak'ta Kurtarma ve İlk Yardım Tatbikatı

Bucak'ta kurtarma ve ilk yardım tatbikatıBurdur'un Bucak ilçesindeki Emin Gülmez Ortaokulu'nda kurtarma ve ilk yardım tatbikatı yapıldı.

Bucak'ta kurtarma ve ilk yardım tatbikatı



Burdur'un Bucak ilçesindeki Emin Gülmez Ortaokulu'nda kurtarma ve ilk yardım tatbikatı yapıldı.



Burdur İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri tarafından Bucak Emin Gülmez Ortaokulu'nda düzenlenen kurtarma tatbikatı ve ilk yardım eğitimi kapsamında, siren sesiyle birlikte öğrenciler hızlı bir şekilde binayı boşalttı. Ardından okul bahçesinde UMKE ekipleri senaryo gereği bina içinden çıkamayan bir öğrenciyi sedyeyle güvenli şekilde tahliye etti. Okulun boşaltılması, yaralıların sedyeyle dışarıya tahliyesinden sonra okul bahçesinde UMKE ekipleri tarafından öğrencilere kaza, yaralanma, boğaza yabancı cisim kaçması gibi durumlarda nasıl acil müdahale yapılabileceği hakkında bilgi verildi ve uygulama yapıldı.



Tatbikat sonrası öğrencilere UMKE hakkında bilgiler verilip, ne iş yaptığını anlatılırken, öğrencilerden Fatmanaz Uyanık, babasının önceki gün Suriye'ye sağlık görevlisi olarak giden ekipte olduğunu söyledi. Bunun üzerine UMKE görevlisi, Fatma Naz Uyanık'ı yanına çağarak duygularını sordu. Fatma Naz Uyanık, Babama çok teşekkür ediyorum Suriye'ye gittiği için ve onlara yardım ettiği için. Gurur duyuyorum dedi.

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