Burdur-Bucak'ta Mide Bulantısı, Kusma ve İshal Şikayetiyle Hastaneye 1120 Başvuru
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Burdur-Bucak'ta mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye 1120 başvuru(VALİ AÇIKLAMASI)(Tür: Yurt)
Burdur- Bucak
'ta mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye 1120 başvuru(VALİ AÇIKLAMASI)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:20 Kaynak: DHA
Burdur'un Bucak İlçesinde 600 Kişi, Zehirlenme Şikayetiyle Hastaneye Başvurdu
Burdur'un Bucak İlçesinde 1100 Kişi Kusma ve İshal Şikayetiyle Hastaneye Başvurdu
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