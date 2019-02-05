Son Dakika Haberleri: Burdur-Bucak'ta Mide Bulantısı, Kusma ve İshal Şikayetiyle Hastaneye 1120 Başvuru

Burdur-Bucak'ta Mide Bulantısı, Kusma ve İshal Şikayetiyle Hastaneye 1120 Başvuru

45 dakika önce

Burdur-Bucak'ta mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye 1120 başvuru(VALİ AÇIKLAMASI)(Tür: Yurt)

Burdur- Bucak'ta mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye 1120 başvuru(VALİ AÇIKLAMASI)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:20 Kaynak: DHA

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