Burdur Bucak'ta orman yangını - Son Dakika

Burdur'un Bucak İlçesi'nde orman yangını çıktı. Yangına ekiplerin havadan karadan müdahalesi devam ediyor.

Burdur'un Bucak ilçesine Bağlı Kuşbaba köyünde, bugün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Dağlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekiplerin yangına havadan karadan müdahalesi devam ediyor. - ANTALYA