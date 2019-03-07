Burdur Burdur'da Atatürk Konseri
1 saat önce
Burdur'da Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 89'uncu yıl dönümü dolayısıyla Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.
Burdur
'da Atatürk
'ün Burdur'a gelişinin 89'uncu yıl dönümü dolayısıyla Türk Halk Müziği konseri düzenlendi. Burdur Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu'nun Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Konferans ve Sergi Salonu'ndaki konserini Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz
ile vatandaşlar ilgiyle izledi.
Sunuculuğunu Hülya Altuğ'un yaptığı, Gökhan Çağırgan
yönetimindeki topluluk, konserde koro ve solo olarak İç Anadolu
, Doğu Anadolu, Karadeniz
, Ege
ve Akdeniz
bölgelerinden türküler seslendirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:46 Kaynak: DHA
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