Son Dakika Haberleri: Burdur Burdur'da Atatürk Konseri

Burdur Burdur'da Atatürk Konseri

1 saat önce

Burdur'da Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 89'uncu yıl dönümü dolayısıyla Türk Halk Müziği konseri düzenlendi.

Burdur'da Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 89'uncu yıl dönümü dolayısıyla Türk Halk Müziği konseri düzenlendi. Burdur Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu'nun Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'ndaki konserini Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile vatandaşlar ilgiyle izledi.

Sunuculuğunu Hülya Altuğ'un yaptığı, Gökhan Çağırgan yönetimindeki topluluk, konserde koro ve solo olarak İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinden türküler seslendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:46 Kaynak: DHA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Burdur, Güncel
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