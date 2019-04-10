Burdur Burdur'da Polis Haftası Etkinlikleri

Burdur'da Polis Haftası etkinlikleriBurdur'da, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıldönümünü törenle kutlandı.

Burdur'da Polis Haftası etkinlikleri



Burdur'da, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıldönümünü törenle kutlandı.



Burdur Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polis memurları katıldı. Emniyet Müdürü Arif Çankal'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Çankal, Türk polis teşkilatının suç ve suçluyla mücadele için 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını, devletin çelik bileği ve güvenliğin teminatı olduğunu belirtti.



Programa daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü giriş katındaki kokteylle devam etti. Kokteyle; Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Balkan Yardımcısı Hasan Duygulu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Tırtıllı Araç Sürücü Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, Baro Başkanı Ramazan Gedik ile emniyet mensupları katıldı. Tören, Vali Şıldak ve Emniyet Müdürü Çankal polis üniforması giymiş özel öğrencilerle 174'üncü yıl pastasını kesmesiyle sona erdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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